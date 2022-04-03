شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل وفد تقييم استضافة مصر لمقر وكالة الدواء الأفريقية AMA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، برئاسة الدكتور "أجرى أمبالي"، وذلك لمناقشة عرض مصر استضافة مقر الوكالة الأفريقية للدواء (AMA).

وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سها جندى، مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوفد اللجنة، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA"، والتى تم إقرار الاتفاقية المنشئة لها أثناء فترة ترؤس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية هذه الوكالة كإطار تنظيمى للصناعات الدوائية فى القارة، والنهوض بالصحة العامة فى أفريقيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستضافة مقر الوكالة الجديدة، فى ضوء تبعيتها للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى ما تتمتع به المقرات الدولية والإقليمية التى تستضيفها مصر من مزايا وتسهيلات.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قامت بتخصيص حى دبلوماسى بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرًا للبعثات الدبلوماسية ومحل إقامة العاملين بها، ويمكن أن يستضيف مقر وكالة الدواء الجديدة، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بالانتقال التدريجى للعاصمة تمهيدًا للانتقال الكامل لها.

كما دعا مدبولى وفد الاتحاد الأفريقى إلى القيام بزيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية للاطلاع على الأعمال المنفذة، وزيارة الحى الدبلوماسى هناك.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإمكانات التى تذخر بها مصر فى مجال صناعة الدواء، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية أو الخبرات الطويلة التى اكتسبتها على مدار العقود الماضية، لافتًا إلى أن مصر من أكثر دول المنطقة تطورًا فيما يتعلق بمجال صناعة الدواء، وبها أكبر مدينة للدواء، وأقدم مركز للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما أنها إحدى الدول القلائل التى تصنع لقاحات فيروس كورونا، منوهًا أيضًا إلى نجاح هيئة الدواء المصرية، فى الحصول منذ أيام على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، مشيرًا إلى إمكانية استفادة وكالة الدواء الجديدة من هذه الخبرات والمرافق إذا ما اختيرت مصر مقرًا لها.

من جانبه، تقدم الدكتور "أجرى أمبالي"، رئيس وفد لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، بالتهنئة للسيد رئيس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان، وبالشكر لمصر على كرم الضيافة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن جولة لزيارة عدة دول أفريقية مرشحة لاستضافة مقر "وكالة الدواء الأفريقية AMA".

وثمن الدكتور "أجرى أمبالي" ما تتمتع به مصر من إمكانيات كبيرة فى القطاع الطبى، وهو الأمر الذى لمسه بالفعل خلال زيارته الميدانية إلى "مستشفى الشيخ زايد التخصصي"، ومشيدًا بالتطور الذى حققته مصر فى الارتقاء بالمنظومة الصحية.