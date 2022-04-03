شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نعمل حاليا على دفع الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ‏لاستعراض عدد من ملفات العمل. ‏

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية فى المجالات المختلفة. ‏

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد، فإنه على مدار الفترة الماضية، تم عقد عدد من ‏الاجتماعات؛ لبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية، والعمل على توفير مستلزمات الانتاج، ‏موضحا أن الهدف من وراء كل هذه الجهود هو تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات من هذه ‏المنتجات.‏

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها الوزارة، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، والغرف ‏التجارية، بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم فى دفع الصناعة الوطنية. ‏

وفى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى قيام جهاز تنمية ‏المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أمازون مصر"؛ وذلك لمساعدة أصحاب هذه ‏المشروعات فى تسويق منتجاتهم عبر متجر الشركة. ‏

وقالت الوزيرة: "عبر هذه الشراكة سوف تسهم شركة أمازون بتمكين المشروعات المحلية ورواد الأعمال ‏والحرفيين المسجلين لدى الجهاز، ومساعدتهم فى تنمية أعمالهم على الإنترنت، وتوفير منتجاتهم للملايين ‏من عملاء أمازون فى مصر". ‏

وفى هذا السياق، أكدت الوزيرة حرص جهاز تنمية المشروعات على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات ‏الصغيرة سواء فى مجالات الملابس أو الجلود أو الغذاء أو المفروشات؛ وذلك لمساعدة أصحابها على ‏تسويق منتجاتهم، فضلا عن اهتمام الجهاز بدعم المشروعات الحرفية واليدوية والتراثية التى تعبر عن ‏الهوية المصرية، وتقدم منتجات عصرية تلائم جميع الأذواق.‏

كما استعرضت نيفين جامع، خلال اللقاء، حصاد مشاركة مصر فى إكسبو دبى 2020، مشيرة إلى أن ‏الجناح المصرى حظى على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 ‏مليون زائر من مختلف دول العالم، كما أن الجناح المصرى المشارك بإكسبو دبى 2020 حقق مؤشرات ‏متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الاجنحة المشاركة ‏متوسطة المساحة. ‏

واستعرضت الوزيرة نتائج لقاءات التعاون الثنائية التى جمعت بينها من ناحية ووفود عدد من الدول الأجنبية ‏على مدار شهر مارس الماضى، حيث شهدت الوزيرة انطلاق منتدى الأعمال المصري- القبرصي. ‏

وفى هذا السياق أيضا، ألقت الوزيرة كلمة خلال الملتقى الاستثمارى المصرى الأنجولى، مؤكدة تطلع ‏الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم ‏وبصفة خاصة مع دول القارة الأفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم التواجد المصرى ‏بالقارة الأفريقية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق ‏الخارجية.‏

كما استعرضت نتائج مقابلتها مع عدد من الشركات الفرنسية والألمانية خلال الأيام الماضية.‏







