شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 206 عقارات ملاصقة لسور مجرى العيون.. وتسكين 667 أسرة بوحدات في الخيالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم هدم 20 عقارا هدما كليا، بمناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر، الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، وإخلاء 206 عقارات من إجمالي 520 عقارا، وتسكين 667 أسرة مستحقة، من إجمالى 1660 أسرة بشقق مفروشة بمشروع أرض الخيالة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن الأعمال تجرى وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن حضارية جديدة بمشروع كومباوند الخيالة متكامل الخدمات ومجهز بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة وجارى تسكين باقي الأسر تباعاً مشيدة بجهود الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي بالقيام بكافة الاعمال على الوجه الاكمل .

و اشارت إلى أن الدولة قامت بتغيير حياة مواطنى هذه المناطق من خلال تسكينهم بوحدات سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة والتي تبعد بضع كيلومترات قليلة عن اماكن اقامتهم الاصلية من خلال الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحرير ألالاف الأسر التي كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم والمناطق الغير مؤهلة للحياة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في توفير حياة كريمة لائقة للمواطنين و استكمال اعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والذى يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق و بعدا تراثيا عظيما وموقعا اثريا من الطراز الاول.