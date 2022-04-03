شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 تدابير هامة للوقاية من عدوى كورونا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 تدابير أساسية للوقاية من فيروس كورونا في تجمعات رمضان، حيث جاءت هذه التدابير كالتالي :

1- الحفاظ علي مسافة لا تقل عن متر واحد عن الآخرين

2- تغطية الفم والأنف عند العطس والسعال

3- تخلص من المناديل الخاصة بالاستعمال في حال العطس والسعال في صندوق نفايات مغلق

4- اغسل يدك بالماء والصابون بانتظام

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

جدير بالذكر، أن الوزارة خصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.