شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الصيام صحى ويقوى المناعة.. وتدعو المواطنين لتلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الصيام صحى ويقوى المناعة مؤكدة أن المواطنين بحاجة إلى تلقي لقاح كورونا الجرعة الأولي والثانية والجرعة التنشيطية للحماية من انتقال العدوى أو خطورة مضاعفات الإصابة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه حتى الآن تم رصد 4 متحورات مختلفة للمتحور أوميكرون وكان المتحور الرابع أكثرهم ضعفا وتأثيرا علي المصاب، مشيرة إلى أن الإصابات بالمتحورات الأخرى اختفت تماما، وتابعت: برتوكول علاج أوميكرون متوفر بالمستشفيات ولا داعى للخوف ويجب الحفاظ علي كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.