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التموين تؤجل تحصيل مستحقات وأقساط أصحاب المخابز البلدية لنهاية إجازة العيد

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور  علي المصيلحي  وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

 

‏وأكد الوزير أن ذلك يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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