شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤجل تحصيل مستحقات وأقساط أصحاب المخابز البلدية لنهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي من حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام الدراسي.
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزارة وفرت لكل مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية لإنتاج رغيف خبز للسحور.