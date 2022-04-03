شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة ”الخليج 365” تتخطى حاجز 26 مليون متابع على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤكد ”الخليج 365” يوما بعد يوم، أنه جدير بأن يتربع على عرش الصحافة الرقمية في السنوات الأخيرة، ويواصل ريادته ليس فقط على مستوى الصحافة الورقية والإلكترونية، ولكن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمى الجديد والجاذب، فالأرقام دائما ما تتحدث عن نفسها، حيث وصل الحساب الرسمى لـ ”الخليج 365” على فيس بوك إلى 26 مليون متابع وأكثر، وهو ما يعزز تفوق الخليج 365، من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها سواء على الموقع الإلكترونى أو الجريدة الورقية أو الحسابات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.



26 مليون متابع

أكثر من 26 مليون متابع من مصر والوطن العربى وكثير من دول العالم، يبحثون دوما على الحقيقة وتأكيد المعلومات الموجودة هنا وهناك، وهو ما يتوفر لهم عبر نافذة الخليج 365 على فيس بوك، والتي تقدم الكثير والعديد من الخدمات الإخبارية والمصورة والمرئية، على مدار 24 ساعة يوما، بجانب التفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، والتي يهم الخليج 365 في المقام الأول تقديم خدمة عالية المستوى لهم.

بالإضافة إلى التغطيات المستمرة لجميع القضايا التي يتم تناولها بشكل جذاب عن طريق البث المباشر، واستضافتها للنجوم والمشاهير عبر تليفزيون ”الخليج 365”، الذى حقق طفرة كبيرة في عالم الصحافة الإلكترونية.