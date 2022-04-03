برلماني: وجود مقر لوكالة الدواء الإفريقية بمصر يضمن توطين الصناعات الدوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتخصيص مقر للوكالة الإفريقية للدواء بمصر، مؤكداً أن ذلك الأمر سيكون له دوره الإيجابي في التعاون بين مصر ومختلف الدول الأوروبية في كل ما يتعلق بصناعات الأدوية واللقاحات .

وأعلن الجبلي، في بيان له اليوم الأحد، اتفاقه مع تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، التي أكد فيها حرص مصر على تشجيع حكومات الدول الإفريقية على زيادة الاستثمار في مجال صناعة الدواء، وأن انضمام مصر إلى الوكالة الإفريقية للدواء (AMA)، في شهر يوليو 2021، كان له دور كبير في توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها بين الدول الإفريقية.

ونوه رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بأن تخصيص مقر للوكالة في مصر سيدعم التعاون المشترك ويزيد من فاعلية الدور المحوري للدولة المصرية بالقارة الإفريقية في مجال صناعة الأدوية.

وأكد الجبلي أن الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة داخل مختلف دول القارة السمراء؛ نظراً لكفاءته، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رؤيته ثاقبة عندما أكد ضرورة أن تكون مصر مركزاً إقليمياً كبيراً في صناعات الدواء واللقاحات لتوفير جميع احتياجات الدول الإفريقية من الأدوية واللقاحات.

وقال الجبلي إن وجود مقر لوكالة الدواء الإفريقية داخل مصر له أهميته الكبرى ليس في توفير احتياجات الدول الإفريقية من الأدوية واللقاحات؛ ولكن في توطين هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة داخل مختلف الدول الإفريقية، خصوصاً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للقيام بهذا الدور داخل دول القارة السمراء .

وكان الدكتور خالد عبد الغفار قد أكد حرص الدولة المصرية على أن يكون لوكالة الدواء الإفريقية، مقر في مصر، حيث تم تشكيل لجنة فنية من هيئة الدواء المصرية لاختيار مقرٍ مؤقت بمحافظة الجيزة، على أن يكون هذا المكان، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال التعاون مع الـ (AMA)، لخدمة كل الشعوب الإفريقية، وإمدادهم بالأدوية والأمصال واللقاحات، التي يتم إنتاجها في مصر بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.