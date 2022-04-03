"قومي المرأة" يؤكد أهمية تسليط الضوء على قضايا الابتزاز الإلكتروني وتداعياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكدت عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة هالة عبد القادر أهمية تسليط الضوء على قضية الابتزاز الإلكتروني، وما يعقبها من تداعيات قد تؤدي إلى الانتحار.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الدوري للمنتدى برئاسة الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة المنظمات الأهلية والمنتدى بالمجلس، وذلك بمشاركة عضوات وأعضاء المنتدى، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأشارت عضو منتدى المنظمات الأهلية، إلى أهمية ربط عمل المجتمع المدني بالأجندة الوطنية خاصة في ظل إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.

من جانبها، تناولت هبة عادل عضو لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى، بعض مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات وآليات الإبلاغ سواء من خلال الخط الساخن أو الهواتف العادية أو التوجه إلى قسم الشرطة، والاحتياطات الواجب اتباعها من جانب ضحية الابتزاز، والتي من شأنها المساعدة في سرعة الضبط والوصول إلى الجاني.

وعرضت الإشكاليات التي تتعرض لها ضحايا الابتزاز الإلكتروني، ومن أهمها بطء التحرك تجاه الجناه، بالإضافة إلى أن أغلب الضحايا يحتاجن إلى دعم نفسي للخروج من تداعيات الصدمة حتى لا يتطور الأمر إلى جرائم العزلة المؤدية للانتحار.

بدورها، أكدت الدكتورة دعاء عادل أخصائية إرشاد نفسي وأسري، خلال الاجتماع، الدور المهم للروابط العائلية والاجتماعية ودورها في حماية الضحايا، والدور المهم للتربية الجنسية السليمة للأطفال للوعي بالذات والحماية من أشكال التحرش التي من الممكن التعرض لها.

وأثنت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للمنتدى على التكليفات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المرأة المصرية لهذا العام، والتي كان وراؤها نضال كبير من المنظمات الأهلية مثل تفعيل عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة المعنفة، والإجراءات الخاصة بتعديلات قانون الإبلاغ وإفشاء المعلومات وهي مكاسب حقيقة تستدعي متابعة التنفيذ.

وطالب الدكتور أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، بربط عمل المجتمع المدني بالأجندة الوطنية، وهو ما يتطلب تقديم نموذج حقيقي للمجتمع المدني حتى يتم من خلاله تفعيل دوره.​