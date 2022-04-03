نطالب بمحاسبتهم.. أول تعليق من الأطباء بعد وقف إعلان الملابس الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ثمّنت نقابة الأطباء، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف عرض إعلان شركة "دايس"، والذي أثار غضب النقابة منذ أمس السبت.

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لمصراوي: "أثمن سرعة استجابة مجلس الأعلى للإعلام لبيان نقابة الأطباء ومطالبتها بوقف بث الإعلان، وأعتقد أن مئات التعليقات المتجاوبة مع استنكار نقابة الأطباء للإعلان كان سببًا في تسريع قرار المجلس بوقفه".

ويُظهر الإعلان التجاري شابًا في صورة مريض يطلب الكشف الطبي ويقوم طبيب وممرضة بالسخرية والتهكم على ملابسه الممزقة.

وأضاف حسين: "هذا الإعلان يعطينا ناقوس إنذار بضرورة متابعة الأعمال الدراما والإعلانية، وأن يكون هناك استباق ولا ننتظر حتى يتم بث المادة الإعلامية ويكون بها مخالفة للقانون، ويجب استشارة النقابات المهنية فيما يخصها ومدى توافقها مع القانون".

وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء بتطبيق القانون على المسؤولين عن بث هذا الإعلان بعد التحقيق معهم، وليس مجرد وقف الإعلان فقط.

وقال: "يجب تطبيق كافة أحكام القانون المصري الخاصة بعقوبة التنمر بشأن هذا الإعلان".

ولفت إلى أن هيئة مكتب نقابة الأطباء ستجتمع غدًا لبحث الموقف النهائي من هذا الإعلان، وأخذ الرأي بناء على قرار المجلس الأعلى للإعلام، ومدى إمكانية استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية أو الاكتفاء بقرار الوقف.