أحوال المدنية تواصل توجيه استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفرالشيخ - دمياط - الأقصر – المنيا)، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 11247 بطاقة رقم قومي، وعدد 16947 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر استمرار القوافل بها عدا محافظة قنا، بالإضافة إلى الدفع بقافلة جديدة بمحافظتي (دمياط – أسيوط) اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/4 الجاري .

كما تم إيفاد مأمورية لعدد 6 حالات إنسانية بالمستشفيات، ومحل إقامتهم لتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (الجهات الحكومية والنوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات (بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بقسم حقوق الإنسان لاستقبال ("كبار السن وذوى الهمم") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.