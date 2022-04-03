القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المحال التجارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المحال التجارية.

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من (صاحب شركة ملابس كائنه بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقه)، مبلغ مالي - هاتف محمول ).

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "كسر الباب".

وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (ثلاثة أشخاص) وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.