بتخفيضات تصل لـ 60%.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتي تستمر لمدة ثلاثون يوماً اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

رابط عناوين الفروع والسلاسل والسرادقات :

https://moi.gov.eg/News/PhotoGallary?gID=bc3e4077-a593-48c5-ac2c-55800e73cde5

تابع عناوين الفروع والسلاسل والسرادقات :

https://moi.gov.eg/News/PhotoGallary?gID=dd0716a6-48fe-4e5b-90d5-d36d3df4d190

الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية