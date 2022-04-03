ضبط 4 متهمين بأسلحة نارية في حملة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم بنطاق مديرية أمن أسيوط.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 متهمين.. بحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.