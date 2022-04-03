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التعليم تعقد امتحانا تجريبيا إلكترونيا لأبنائنا في الخارج غدا بـ"6 دول"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول "لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان – المغرب"، وكذلك بدولة المملكة العربية بقنصلية (جدة / المدينة - نجران)، وذلك يوم الإثنين الموافق 4/4/2022 بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم عقد اختبار الكتروني تجريبي لطلاب إبنائنا في الخارج بالصف الثالث الاعدادي بدول "الإمارات - البحرين - قطر) ، وذلك يوم الخميس الموافق 31/3/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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