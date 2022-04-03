شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى مطران شبرا الخيمة فى وفاة القمص صموئيل عبد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء للأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية، في رحيل القمص صموئيل عبد المسيح.

ويعتبر القمص صموئيل عبد المسيح كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالخصوص، إيبارشية شبين القناطر، وتوفى عن عمر قارب 81 سنة وبعد خدمة كهنوتية تجاوزت 29 سنة.

ولد القمص صموئيل في 5 يوليو 1941 وسيم كاهنًا يوم 28 فبراير 1993، وأقيمت صلاة تجنيزه بكنيسته بحضور مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر.