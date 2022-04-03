شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطلق برنامجا لرفع قدرات المجتمعات المحلية بمحمية وادى الجمال بمرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروعى دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر ومشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى بالتعاون مع محمية وادى الجمال، البرنامج التأهيلى لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية لقريتى أبو غصون وحماطة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ودمج تلك المجتمعات بالسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافى المادى للمجتمعات المحلية فى مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يقوم بتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية بالإضافة إلى توفير الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج من خلال خبراء متخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الاستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.

وأشارت وزيرة البيئة أن البرنامج يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلى من خلال تنظيم ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية مع العمل على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادى الجمال بمنطقتى حماطة وأبو غصون مما يحقق فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام والترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادى الجمال وخاصة للمجتمع المحلى بمطقتى حماطة وأبو غصون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وتعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع – بالإضافة إلى الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.





