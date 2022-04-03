أخبار مصر

تعرف على تفاصيل مشروع مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروع مترو العتبة – الكيت كات وموعد انتهاء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”  كل ما تريد معرفته عن مشروع مترو العتبة ـ الكيت ومواصفاته وما تحقق من أعمال تنفيذ المشروع حتى الآن وموعد انتهاء تنفيذه خلال التقرير التالى: 

 

1ـ المشروع يمتد بطول 4 كم ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

2ـ يشمل 4 محطات نفقية هى "ناصر – ماسيرو- الزمالك – الكيت كات".

3- يضم محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وهى محطة جمال عبد الناصر.

4- يمتد من محطة العتبة موازيا لمسار شارع 26 يوليو عابرا النيل إلى الزمالك ثم عابر النيل مرة أخرى وصولا إلى الكيت كات.

5- تحالف من الشركات الفرنسية والمصرية يتولى تنفيذ هذا المشروع.

6- تحالف الشركات المنفذة للمشروع أنهت الأعمال الإنشائية.

7- شركات المقاولات تعمل على انهاء أعمال تشطيبات محطات المشروع واستكمال تركيب نظم الاشارات والاتصالات.

8- تضم كافة محطات المشروع سلالم كهربائية تبدأ من سطح الشارع حتى رصيف المحطة بجانب مصاعد لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

9- متوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله ومخطط افتتاحه نهاية العام الجارى.

10- محطات وقطارات هذا المشروع مكيفة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا