شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم للإعارات بدءًا من اليوم ولمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للإعارة اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة 3 أسابيع لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث، كما تم فتح باب التقدم لجميع تخصصات التعليم الفنى، نظرى وعملى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، يأتى ذلك بعد استلام بطاقات المتقدمين للإعارة للعام الدراسى 2022،2023، من جميع المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية والذى انتهى بتاريخ 30 مارس 2022.