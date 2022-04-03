شكرا لقرائتكم خبر عن افتكروهم فى رمضان.. "شهيد سيناء" ابنه حمل اسمه لاستكمال المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاحتفال بشهر رمضان، وتجمع الأسر حول موائد الإفطار، تبقى دائما أسر الشهداء يعانون من فقد الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش جميعا في سلام وأمان، وتعد قصة الشهيد "أحمد جمال الفقي"، من القصص التي لا ينساها المصريون، في البطولة والشجاعة، والتضحية بالنفس لعريس لم يمر على زواجه سوى 6 أشهر، وإصرار زوجته على إطلاق اسم الشهيد على طفلها وتجهيزه ليكون مكان والده يكمل المشوار ويواصل التضحيات.

بالرغم من أنه عريس، لكن ذلك لم يمنعه من مواجهة الموت، والتصدي بحسم للعناصر الإرهابية، والوقوف في وجه الخارجين عن القانون قبل أن يستشهد على أرض الفيرز.

تقول "مروة علي"، زوجة الشهيد: زوجي التحق بكلية الشرطة 2004، وتخرج 2008، والتحق للعمل بالأمن العام بقسم أول إمبابة برتبة ملازم، ثم عمل بالانتشار السريع بمرور الجيزة، والتحق للعمل بمباحث المنطقة الأثرية بمباحث الهرم وهو برتبة ملازم أول، ثم التحق للعمل بقطاع قوات أمن الجيزة وهو برتبة نقيب لمدة 4 سنوات، وأخيراً التحق للعمل بمديرية أمن شمال سيناء بقسم ثالث العريش، منذ أغسطس 2014 حتى استشهد، مؤكدة أنه بعد انتقاله إلى قسم ثالث العريش رفض العودة إلى القاهرة وكان دايماً يقول: لما كلنا نرجع القاهرة مين يحمى البلد؟! ويوم 12 أبريل 2015، بعد انتهاء خدمته فى الكمين، عاد إلى قسم شرطة ثالث العريش، وانفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة مفخخة أمام القسم، فاستشهد.

ووجهت رسالة للإرهابين قائلة: "أعمالكم الجبانة والخسيسة لن تنال منا، وإنما تزيدنا إصراراً وقوة، فقد قدمنا الشهداء، وسوف نقدم المزيد فداءً لهذا الوطن، مؤكدة: أن رجال الشرطة نجحوا من خلال الحملات الأمنية والضربات الاستباقية المتكررة في الثأر للشهداء واستعادة حقوقهم.

وتحدثت زوجة الشهيد عن ابنها، قائلة: فخورة أنني زوجة الشهيد، وكنت حامل في طفل أثناء استشهاد زوجي، فأطلقت عليه اسمه "أحمد" ليكون خلفاً لوالده، ويكمل المشوار ويثأر للشهداء.

ووجهت الزوجة حديثها لروح الشهيد، قائلة: "كل عام وأنت بخير يا أحمد..عارفة انك مبسوط في الجنة..فخورة بك..وفرحانة إني زوجة شهيد".

وتابعت الزوجة، الدولة لن تنسى أبداً أبنائها، فلا يخلو لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي إلا ويذكر الشهداء، هذا الأمر يدخل الفرحة لقلوبنا ونتأكد أننا في ضمير ووجدان هذا الوطن، بالإضافة لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة لرعاية أسر الشهداء والعناية بهم.