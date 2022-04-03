شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثانى على التوالى، بدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائى أداء امتحان شهرى فبراير ومارس، حيث استقبلت صباح اليوم المدارس الابتدائية الطلاب لأداء الاختبار فى مادتى العلوم والمهارات المهنية، فيما حرصت المدارس على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.