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الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (القاهرة 31 درجة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم الأحد، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى عن اليوم وتظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣١ درجة مئوية، والسواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية، وشمال الصعيد ٣٧ درجة مئوية، أما جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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