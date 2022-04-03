ماذا يعني ظهور كلمة "أحمال" على شاشة العداد مسبق الدفع؟ مصدر بـ"الكهرباء" يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

حرصًا من "مصراوى" على توضيح كافة الاستفسارات والإجابة عن التساؤلات التي يبحث المواطنين على إجابات شافية ووافية لها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع العداد مسبق الدفع، نظرًا لعدم وجود خبرة كافية لديهم فى التعامل معه ..

وفيما يتعلق بكيفية الإجراء المتبع حال ظهور كلمة كارت "أحمال" على شاشة العداد مسبق الدفع، قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هذا يعني زيادة أحمال العميل وتعدي الحمل لأقصي قدرة للعداد، مؤكدًا أنه يُلزم العميل بتخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن قدرة العداد الأحادي مسبق الدفع 80 أمبير أي يتحمل تركيب 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان دون مشكلات، منوهًا إلى أنه في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد يتم فصل التيار الكهربي لمدة 5 دقائق (للتنبيه) ثم يعود للتيار وهو ما يترتب عليه إلزام العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

وأوضح أنه في حال استمرار الأحمال كما هي، يتم فصل وعودة التيار 3 مرات ثم يفصل ولا يعود إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد بعداد أقصى قدرة عداد ثلاثي الأوجه، بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة والتي تتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.