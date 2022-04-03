الأرصاد: رغم الانخفاض الطفيف.. الحرارة 41 اليوم في هذه المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه غدًا الأحد سيشهد استمرارًا لتأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لكن تظل الأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا الأحد 31 درجة مئوية، السواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد فتصل الحرارة فيه إلى 41 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية.