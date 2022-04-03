شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة لـ"العشاء والتراويح" بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة الخليج 365 أول صلاة بمسجد الإمام الحسين بعد ترميمه، بمحافظة القاهرة، حيث أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح، ومن المقرر أن تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الكريم وما بعده.

وتزين مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، اليوم السبت الثاني من أبريل 2022م، وتستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير فى مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

وكان تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده ، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

واختتم وزير الأوقاف، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير ، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين .