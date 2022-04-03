"أمينة" تطلب الخلع: "بيقلع هدومه مبقعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت" أمينة" دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررة طلبها: "بيقلع هدومه مبقعة".

قالت "أمينة. ص"، 33 سنة ، ربة منزل في دعواها رقم 137 لسنة 2021: "تزوجت من "ع. س" 36 سنة ، يعمل سائق ميكروباص، زواجا تقليديا لمجرد طاعة أهلي ولم أكن على علم بطباعه ولاحظت مع الوقت حبه للسيطرة والتملك دون تقدير لمشاعري، وأثمر زواجنا إنجاب طفل"

وروت حكايتها قائلة: "تزوجت جواز صالونات، وعشت معه أجمل أيام عمري فى البدايات وبمجرد معرفة الحمل تغيرت تصرفاته ليكون قادر على تلبية متطلباتنا، اكتملت فرحتي بعدما رزقني الله بطفلي، وبعدها شعرت بأنى خادمة بمنزلي".

وقالت الزوجة: "وقعت مشاجرة بسبب تحكمه كعادته فب أن أقوم بغسل ملابسه يومياً، رغم وجود ملابس أخرى إلا أنه يريد انشغالى ووقفتى باستمرار، لم يعجبني الأمر وشعرت بالضيق والاختناق".

تتذكر "أمينة" اللحظة التي قررت فيها إنهاء زواجها: "دخلت لغرفتي بعد نوم طفلي حتى أخذ وقت من الراحة حتى أكن قادرة على الجلوس بجانبه عند استيقظه، لكني فوجئت بزوجي يطلب مني الذهاب للحمام لغسل ملابسي"

واتمنى: "تشاجرت معه وذهبت إلى منزل والدي وصممت على الطلاق منه لكنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة".