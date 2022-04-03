حدث ليلاً| تفاصيل فيديو أشعل الـ"التيك توك".. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وزير الري الأسبق: هذه حلول مواجهة سد "الوكسة" الإثيوبي

وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق أزمة سد النهضة الأثيوبي بـ"سد الوكسة الإثيوبي".

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"إلحقونا هيرمينا بمية النار".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو أشعل الـ"التيك توك"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر حساب أحد الأشخاص على تطبيق الـ"تيك توك" متضمنًا استغاثة ضد أحد الأشخاص بدعوى إلقائه مياه حارقة على سيارته وتهديده بإلقائها على أبنائه، ما اضطره لشراء أقنعة واقية لحمايتهم، وسابقة رفض مباحث قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد الاستماع لشكواه.

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هل تعرقل الحرب في أوكرانيا الانتقال للطاقة النظيفة؟

طالت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا مختلف القطاعات العالمية، وشغلت آثارها الاقتصادية والسياسية أجندات دول العالم. ولكن أثر الحرب على البيئة وتغير المناخ ربما كان الأكثر تهميشا، على الرغم من خطورته وفداحة أضراره.

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للمرة الأولى منذ 3 أشهر.. وصول قافلة مساعدات دولية إلى إقليم تيجراي

بعد أسبوع على إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة، أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات دولية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر إلى منطقة تيجراي الإثيوبية التي تشهد نزاعا عسكريا. وتأمل الأطراف الدولية في أن يساهم وصول المساعدات إلى تيجراي حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، في دعم وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي.

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الكرملين: أوروبا لن تعود للحوار مع روسيا قبل أن تصحو من سكرتها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الوقت لم يحِن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار مع موسكو.

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"بكاء وبهجة وأجواء رمضانية".. الأوقاف: مسجد الحسين استقبل المصلين في أبهى صوره

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مسجد الحسين بالقاهرة استقبل المصلين اليوم في أبهى صوره وفي جو من البهجة والفرح، بعد إعادة تطويره.

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أوكرانيا تحذر من جبهة جديدة وألغام أرضية متروكة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية تغادر بصورة بطيئة أجزاء من شمالي أوكرانيا، محذرا من مخاطر الألغام الأرضية التي تركتها القوات المغادرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

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الكرملين: نريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا وكييف ترفض

أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا تريد استئناف المحادثات مع أوكرانيا في بيلاروسيا، لكن كييف ترفض، مشيرًا إلى أن موسكو دمرت تقريبًا القدرات العسكرية لكييف خلال العملية العسكرية الخاصة.

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