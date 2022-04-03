متى نودع الملابس الشتوية.. وما موعد استقرار الجو؟ الأرصاد تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد خلع الملابس الشتوية، وارتداء الملابس الصيفية، بالتزامن مع فصل الربيع الحالي.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "يفضل الانتظار لمرور أول شهر من فصل الربيع الذي بدأ يوم 21 مارس ويستمر 3 أشهر، وبداية من النصف الثاني من شهر أبريل تبدأ الأجواء في الاستقرار".

وأشار إلى أنه مع تقدم أيام فصل الربيع يحدث تقارب بين درجات الحرارة العظمى والصغرى الذي يصل حاليًا إلى أكثر من 15 درجة مئوية، على أن يقل فارق الدرجات تدريجيًا لحين اعتدال الأجواء تمامًا على كافة أنحاء الجمهورية في فترات النهار والليل، على أن نرتدي بعدها الملابس الصيفية ونودع الملابس الشتوية.