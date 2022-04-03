شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان طلبة النقل فى المواد غير المضافة والمستوى قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية، بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل، مؤكدة: أن مواعيد امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب مرحلة التعليم الأساسى والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات سيؤديها الطلاب قبل عيد الفطر فى النصف الثانى من شهر أبريل الجارى، على أن يتم البدء فى امتحان المواد الأساسية بعد العودة من إجازة عيد الفطر لتبدأ الاختبارات وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى 7 مايو المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.