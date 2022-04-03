شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم امتحان العلوم والمهارات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، امتحانات فبراير ومارس، ويؤدى الطلاب اليوم الأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.