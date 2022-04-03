شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى بالقاهرة: مصر قوة كبيرة فى إنتاج الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، أن مصر أصبحت عصرية وحديثة وبها نوع من الطاقة الديناميكية، كما تشهد تطورا كبيرا في البنية التحتية والطرق، مشددًا على أن العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا رهيبة ومتطورة، وبريطانيا هي أكبر مستثمر في مصر حتى الآن.

أضاف بايلي، في حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن المستثمر الأجنبي يرى أن هناك سوقا مصريا كبيرا، ولا يوجد مقارنة بين مصر والدول الأخرى، فمصر بها 100 مليون مواطن، موضحًا أن هناك تركيزا أكثر واهتماما بالاستثمارات الخضراء، ويوجد في مصر امكانيات رهيبة في مجال الطاقة المتجددة متمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن هناك وفدا تجاريا بريطانيا يزور مصر خلال أسبوع للاستفادة من الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، فهناك اهتمام أكثر بمجالات الطاقة المتجددة ومصر قوة كبيرة في انتاج الطاقة المتجددة.