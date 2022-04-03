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بوابة مرور مصر الإلكترونية تتيح تجديد رخصة سيارتك فى دقائق..اعرف الإجراءات

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، وللوقاية من الإصابة بفيروس وهناك شروط لتجديد الرخص، منها: - الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى.

ولتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية - يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها - يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل - شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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