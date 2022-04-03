"التضامن" تصرف معاشات شهر أبريل بزيادة 13% من فروع بنك ناصر

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاحد صرف معاشات أبريل من فروع بنك ناصر الاجتماعي بزيادة المعاشات بنسبة 13%، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد بدأت صرف معاشات أبريل بالزيادة اعتبارا من أمس الأول من ماكينات الصرف الآلي ، حيث تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيه و حد أقصى 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونية.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه، وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.