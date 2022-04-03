برلمانية: تعديلات جديدة بشأن النفقة وإثبات الطلاق في قانون الأحوال الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تمثلت في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلًا عن إقرار العديد من التشريعات لحماية المرأة من العنف والحصول على حقوقها.

ودعت سلامة في بيان لها، إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، وينقذ الأسرة من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

وقالت إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.