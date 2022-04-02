شكرا لقرائتكم خبر عن طقس ثانى أيام رمضان.. حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ارتفاع درجات الحرارة فى أول أيام شهر رمضان المبارك لذا يتساءل الكثير عن مصير الطقس فى الأيام المقبلة وهل ستظل درجات الحرارة كما هى؟ أم ستتغير؟

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يشهد الأحد ثانى أيام رمضان انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجات وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة