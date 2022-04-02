الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، حملة بهدف تعزيز الوعي حول أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، إضافة إلى دور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الحملة تتضمن نشر منشورات توعوية بتصميمات وقوالب مختلفة حول أهمية ومميزات مشروع التأمين الصحي الشامل، كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

وأضافت الهيئة، أن الحملة تبدأ من اليوم تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم، وتستمر مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلى كافة محافظات مصر، للتوعية بكافة مستجدات العمل نحو امتداد المنظومة لكل شبر في أرض مصر، وكذلك مستجدات وخدمات ودور الهيئة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وأكدت الهيئة، اهتمامها بانتشار الحملات التوعوية لها لتعزيز وعي المواطنين حول أهم الموضوعات المتعلقة بمجال وخدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم.