صاحب "إسرائيل التي رأيتها" وأزمة مع "الجزيرة".. 7 معلومات عن الكاتب الراحل عاطف حُزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفي اليوم الكاتب الصحفي عاطف حزين، نائب رئيس تحرير الأهرام، وهو أحد الكُتاب المتحمسين للقضية الفلسطينية، والذي سافر إلى الأرض المحتلة عام 1996 وزار عددًا من المدن الفلسطينية المحتلة.

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عنه في هذا التقرير:

1- عاطف حُزين من مواليد محافظة بورسعيد.

2- درس بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

3- عمل صحفيًا بجريدة الأخبار، ثم عمل بجريدة الأهرام وأشرف على ملحق الجمعة.

4- له العديد من المقالات والمؤلفات منها كتاب "إسرائيل التي رأيتها.. لا سلام ولا كلام".

5- قال عن كتابه الذي تُرجم إلى اللغة الفارسية، إنه سافر إلى فلسطين المحتلة عام 1996 وزار المدن الفلسطينية المحتلة.

وقال إنه كان بصدد معرفة مستقبل السلام في المنطقة وعلى أثر ذلك القرار سافر إلى فلسطين المحتلة والتقى بالسياسيين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والتقى بالناس وأجرى معهم مقابلات وكتب تجربته في كتابه.

6- كان صاحب أزمة صحفية شهيرة في جريدة الأهرام مع قناة الجزيرة القطرية عام 2010، وتسبب في مقاضاة قناة الجزيرة لجريدة الأهرام، بعدما نشر تحقيقًا صحفيًا تناول أزمة استقالة مذيعات من الشبكة وذكرت القناة أنه تضمن سبًا وقذفًا لعدد من قياداتها، لكنه خرج ليرد حينها في برنامج "مانشيت" مع جابر القرموطي، ليؤكد أن ما نشره لا يتجاوز 10% من الحقيقة.

7- عانى من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة وتوفي اليوم.