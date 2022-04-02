تأجيل محاكمة 4 موظفين بوزارة الزراعة متهمين باختلاس أموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل محاكمة 4 موظفين في القضية رقم 22897 لسنة 2020 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 5917 لسنة 2020، كلي جنوب الجيزة، وبرقم 129 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، ورقم 317 لسنة 2021 حصر أموال عامة عاليا، متهمين باختلاس 5 ملايين جنيه بوزارة الزراعة، لجلسة 28 يونيو الجاري بناءً على طلبات الدفاع.

وطلب مينا ناجي دفاع المتهمين في مرافعته بالجلسة الماضية، بتأجيل الجلسة لمناقشة شهود الإثبات والتصالح للمتهم الثالث في القضية.

ضمت قائمة المتهمين؛ "م. إ" مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة (محبوس)، و "أ. ع"، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة سابقاً وحاليا بالمعاش (محبوس)، و "س. م" مدير وشريك بشركة المتحدة لمقاولات الإنشاء والهدم والإصلاح والأساسات (محبوس)، و "م. ع" هارب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأولى مدير الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، والثاني مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة سابقًا، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و530 ألف جنيه "كقيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض".

واستخدم المتهمان الحيلة لارتكاب جريمتهما، بأن أصدرا خطابين مؤرخين 30 ديسمبر 2014 و2 أبريل 2015، موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما -على خلاف الحقيقة -حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.