"ضربته بالسكينة في رقبته".. استمرار حبس قاتل شقيقه بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضى شاب على شقيقه بطعنة نافذة في الرقبة أردته قتيلًا بعد أن تشاجرا لخلافات أسرية بينهما.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقه.

وأدلى المتهم باعترافاته عن جريمة قتل شقيقه، قائلا:" ندمان على قتله، وحدثت بيننا مشادة كلامية وتطورت بالأيادي، وضربته بالسكينة في رقبته، وكانت في لحظة غضب ومكنتش قاصد اقتله".

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور، توجهت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة لشخص في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات قطعية بالرقبة والصدر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.