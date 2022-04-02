شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على منطقة كييف بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موفد العربية قبل قليل، بأن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منطقة كييف بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، السبت، أن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و437 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، فى 24 فبراير الماضى.

أوضحت الوكالة، حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته بالإنجليزية - أن أمس، شهد دخول نحو 21 ألف لاجئ من الحدود الأوكرانية مقابل 23 ألف لاجئ أمس الأول، لافتة إلى أنه رغم أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، إلا أن بينهم عددا من مواطنى دول فى آسيا وأفريقيا.