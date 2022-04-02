شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة "مايكروسوفت" لبحث مجالات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "براد سميث" رئيس شركة "مايكروسوفت" ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون، وضم الوفد سامر أبو لطيف، رئيس شركة "مايكروسوفت" فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وميرنا عارف، مدير عام "مايكروسوفت" مصر، وعدد من مسئولى الشركة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

وفى بداية اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولى العلاقات المتميزة مع شركة "مايكروسوفت" التى تعود إلى أكثر من 25 عامًا، وذلك فى مجال تطبيق التكنولوجيا فى القطاعات لدعم النمو الاقتصادى وخطط التنمية فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتابع بشكل شخصى أعمال الشركة الكبرى الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء مركز بيانات للشركة فى مصر.

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود نقاشات جادة بين الحكومة المصرية وشركة "مايكروسوفت" لإنشاء مثل هذا المركز فى مصر، لافتًا إلى أن الحكومة على استعداد لتوفير كل سبل الدعم الممكن من أجل تحقيق ذلك، معربًا عن أمله أن تثمر المناقشات الجارية عن توقيع اتفاق فى هذا الشأن، وأن تحتضن مصر واحدًا من أكبر المراكز الإقليمية لشركة "مايكروسوفت"، لافتًا إلى أن ملف التحول الرقمى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، ويحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانب آخر، ثمن الدكتور مصطفى مدبولى رغبة شركة "مايكروسوفت" دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مستعرضا التحضيرات الفنية واللوجستية التى تقوم بها مصر استعدادا للاستضافة، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت إجراءات جادة من أجل بلورة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، وأنها بصدد إطلاق النسخة المحدثة من مساهماتها المحددة وطنيًا وفقًا لاتفاقية باريس لتغير المناخ خلال الفترة القليلة القادمة.

من جانبه، أعرب "براد سميث" رئيس شركة "مايكروسوفت" عن امتنانه للشراكة الطويلة مع الحكومة المصرية على مدار الـ 25 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت تجربة ثرية ومفيدة، قائلًا: لقد استفادت شركة "مايكروسوفت" من تواجدها بمصر على مدار الفترة الماضية.

كما أبدى رئيس الشركة إعجابه بالتجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن مصر وضعت رؤية طموحة لتحقيق هذا التحول واتخذت خطوات جادة من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة.

واستعرض "براد سميث" مجالات التعاون مع مصر، لاسيما مجال بناء القدرات، والتحول الرقمى، والابتكار الرقمى، وتطرق إلى المناقشات الجارية لإنشاء مركز البيانات، وسبل تشغيله بمصادر الطاقة المتجددة، كما أبدى تحمسه لمجالات التعاون الجديدة التى طرحها الجانب المصرى خلال زيارته الحالية.

ومن جانب آخر، استعرض "براد سميث" مجالات عمل الشركة المتعلقة بقضايا المناخ والاستدامة، ومساهماتها فى مؤتمرات المناخ السابقة انتهاء بمؤتمر جلاسكو فى نوفمبر الماضى، معربًا عن تطلعه لدعم رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون.