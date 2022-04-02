شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تستقبل الجمعة الأولى من رمضان بافتتاح 53 مسجدا بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة الأوقاف الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، 8 إبريل، بافتتاح 53 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبو هريرة – مدينة أوسيم
2. الرحمة – المنصورية - أوسيم
مديرية أوقاف المنوفية
3. الإيمان البرعي – الباجور
4. الإخلاص – جزي - منوف
مديرية أوقاف أسوان
5. الوزان – عنيبة
6. الغلالاب – المركز
7. المصطفى – حي شرق
8. أبو الخير – دراو
9. الصالحين – المنشية
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف دمياط
11. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد
مديرية أوقاف سوهاج
12. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم
13. المشهد برديس - البلينا
14. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا
15. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا
16. النور طريق نجع حامد ساقلتة
17. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم
مديرية أوقاف المنيا
18. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار
19. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي
20. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار
21. الصفا – ملاطية – مغاغة
مديرية أوقاف الشرقية
22. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق
23. السيد حنفي – الحسنية
24. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس
مديرية أوقاف البحيرة
25. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود
26. منية عطية – مركز دمنهور
27. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار
28. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار
29. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية
30. السبكي – قرية سكران - الدلنجات
31. الخصمة القبلية – أبو المطامير
32. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار
مديرية أوقاف بني سويف
33. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى
34. الهدى – بهبشين - ناصر
35. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن
36. ذا النون – دلاص – ناصر
37. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا
38. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف
39. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى
40. علي حافظ – قلها - اهناسيا
41. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف
42. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا
43. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف
44. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا
مديرية أوقاف قنا
45. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط
46. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي
مديرية أوقاف مطروح
47. عمر بن الخطاب – النجيلة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
48. مالك الملك - الداخلة
49. الحسين - بلاط
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم
2. كامل محمود فيصل - اطسا
مديرية أوقاف الدقهلية
3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر
مديرية أوقاف الوادي الجديد
4. باريس الغربي – باريس