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الأوقاف تستقبل الجمعة الأولى من رمضان بافتتاح 53 مسجدا بالمحافظات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة الأوقاف الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، 8 إبريل، بافتتاح 53 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919  مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

 

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

 

1. أبو هريرة – مدينة أوسيم 

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم

مديرية أوقاف المنوفية

 

3. الإيمان البرعي – الباجور  

4. الإخلاص – جزي - منوف

مديرية أوقاف أسوان

 

5. الوزان – عنيبة 

6. الغلالاب – المركز 

7. المصطفى – حي شرق 

8. أبو الخير – دراو 

9. الصالحين – المنشية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

 

10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف دمياط 

 

11. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

 

12. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

13. المشهد برديس - البلينا

14. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا

15. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

16. النور طريق نجع حامد ساقلتة

17. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم

مديرية أوقاف المنيا

 

18. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار 

19. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

20. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

21. الصفا – ملاطية – مغاغة 

مديرية أوقاف الشرقية

 

22. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

23. السيد حنفي – الحسنية

24. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس

مديرية أوقاف البحيرة

 

25. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود 

26. منية عطية – مركز دمنهور  

27. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار

28. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار 

29. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية 

30. السبكي – قرية سكران - الدلنجات

31. الخصمة القبلية – أبو المطامير

32. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو  - كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

 

33. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

34. الهدى – بهبشين - ناصر

35. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن 

36. ذا النون – دلاص – ناصر 

37. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

38. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف

39. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

40. علي حافظ – قلها - اهناسيا

41. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف

42. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

43. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف

44. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا

مديرية أوقاف قنا

 

45. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

46. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف مطروح

 

47. عمر بن الخطاب – النجيلة 

مديرية أوقاف الوادي الجديد

 

48. مالك الملك - الداخلة

49. الحسين - بلاط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

 

1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر

مديرية أوقاف الوادي الجديد

4. باريس الغربي – باريس

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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