شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تستقبل الجمعة الأولى من رمضان بافتتاح 53 مسجدا بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة الأوقاف الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، 8 إبريل، بافتتاح 53 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 919 مسجدًا ، منها 781 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى أسماء المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو هريرة – مدينة أوسيم

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم

مديرية أوقاف المنوفية

3. الإيمان البرعي – الباجور

4. الإخلاص – جزي - منوف

مديرية أوقاف أسوان

5. الوزان – عنيبة

6. الغلالاب – المركز

7. المصطفى – حي شرق

8. أبو الخير – دراو

9. الصالحين – المنشية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف دمياط

11. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد

مديرية أوقاف سوهاج

12. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

13. المشهد برديس - البلينا

14. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا

15. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

16. النور طريق نجع حامد ساقلتة

17. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم

مديرية أوقاف المنيا

18. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار

19. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

20. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

21. الصفا – ملاطية – مغاغة

مديرية أوقاف الشرقية

22. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

23. السيد حنفي – الحسنية

24. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس

مديرية أوقاف البحيرة

25. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود

26. منية عطية – مركز دمنهور

27. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار

28. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار

29. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية

30. السبكي – قرية سكران - الدلنجات

31. الخصمة القبلية – أبو المطامير

32. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

33. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

34. الهدى – بهبشين - ناصر

35. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن

36. ذا النون – دلاص – ناصر

37. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

38. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف

39. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

40. علي حافظ – قلها - اهناسيا

41. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف

42. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

43. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف

44. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا

مديرية أوقاف قنا

45. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

46. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي

مديرية أوقاف مطروح

47. عمر بن الخطاب – النجيلة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

48. مالك الملك - الداخلة

49. الحسين - بلاط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر

مديرية أوقاف الوادي الجديد

4. باريس الغربي – باريس