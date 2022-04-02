شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس شركة مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع رئيس شركة مايكروسوفت وممثلى الشركة بحضور الوزراء والجهات المعنية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم. وحضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر عاصم، والدكتور طارق صبحي، استشارييى التطوير.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم، وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.