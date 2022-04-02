شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 59 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (59) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش، منهم (44) خطيبًا جديدًا ، وتجديد تكليف (15) ، وبيانهم كالتالي:

أولًا: اعتماد (44) خطيبًا جديدًا ، منهم (31) على بند التحسين ، وهم:

1. أحمد أحمد عبد المنعم عبد السيد - الإسماعيلية

2. أحمد السيد عبد السيد أحمد - الإسماعيلية

3. محمد عبد الهادي محمد سالم - الإسماعيلية

4. محمد محمد منصور عبد القادر - الإسماعيلية

5. أحمد عبادي شحات علي - الأقصر

6. فتحي محمد السيد بدر - البحيرة

7. محمد أحمد عبد الرسول حشيش - البحيرة

8. محمد محمد خليل غنيم - البحيرة

9. محمود عبد الغني محمود الجوهري - الجيزة

10. محمد حامد محمد رخا - دمياط

11. حمدي محمود عيسى إسماعيل - سوهاج

12. أبو فندود عبد السلام محمد شحاته - الشرقية

13. أغضيان فارس عرندس بكر - الشرقية

14. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إسماعيل - الشرقية

15. عبد الستار سليمان سالم - الشرقية

16. محمد خليل سليم خليل - الشرقية

17. محمد عبد الحليم علي أبو شهدة - الشرقية

18. محمد عبده محمد طالب - الشرقية

19. نبيل محمد مسلم السيد غنيم - الشرقية

20. جزر جزر جزر عمار - شمال سيناء

21. أحمد أحمد إسماعيل غنيم - الغربية

22. شوقي محمد القطب الدبور - الغربية

23. أحمد محمد علي منصور - كفر الشيخ

24. منصور بيلي علي الشامي - كفر الشيخ

25. حسن عمر عبد الصمد خليفة - المنوفية

26. رمضان فرحان محمد السبكي - المنوفية

27. سعيد فتحي محمود خلف - المنوفية

28. عبد المنجي محمد فوزي بيومي - المنوفية

29. غريب محمد أحمد محمود أحمد - المنوفية

30. مهدي محمد السيد الشقنقيري - المنوفية

31. هشام محمد السيد شبانة - المنوفية

ومنهم (13) كخطباء مكافأة جدد ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين ، وهم:

1. مبروك دسوقي مبروك صالح - أسيوط

2. رجب عبد الرحيم محمود متولي - الأقصر

3. حمادة بسيوني عبد العزيز المصري - البحيرة

4. إبراهيم جمعة عبدالعال محمد - الشرقية

5. سعيد حسن محمد حسن عسلة - الشرقية

6. السيد محمد إبراهيم عزازي - الشرقية

7. عبد الحكيم بركات عثمان محمد - الشرقية

8. عبد الله محمد علوان إبراهيم - الشرقية

9. عبدالله عبدالحليم عبدالعزيز جمعة - الشرقية

10. عبد العزيز أحمد عبد المنعم محمد الموشي - الغربية

11. عزت فتحي أحمد عبد الرحيم - قنا

12. إبراهيم غازي أحمد غازي - كفر الشيخ

13. السيد مصطفى محمد السطوحي - كفر الشيخ

ثانيًا: اعتماد تجديد تكليف (15) خطيب مكافأة من المحالين للمعاش منهم (14) على بند التحسين، وهم:

1. أحمد محمد أحمد جاد الرب - أسيوط

2. خلف إبراهيم علي عقل - أسيوط

3. عبد المنعم عبد الجليل محمد حسن - أسيوط

4. محمد عبود محمد علي - أسيوط

5. محمود عبد الوهاب محمد أحمد - أسيوط

6. بشير كمال عبد الحميد عبد الحميد المصري - البحيرة

7. صباح يوسف إبراهيم زويل - البحيرة

8. عبد العاطي توفيق عوض أبو خزيم - البحيرة

9. نصر إبراهيم عبد الحميد صيام - البحيرة

10. حسن نصر سيد أحمد موسى - بني سويف

11. عبد الهادي سيد عبد الجواد عبد الله - بني سويف

12. محمود عبد الحكيم محمد حماد - بني سويف

13. محمدي أحمد أمين محمد عمارة - الشرقية

14. عبد المرضي عبد العليم حسن عبد الله - المنوفية

ومنهم (1) كخطيب مكافأة ، ويحق له بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعه ليكون على بند التحسين، وهو:

1. عيون عبد الرشيد عبيد عبد العال - أسيوط