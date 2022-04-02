شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد مقترح مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي2021/2022 وفقا للمواعيد التالية :-

•أولاً المرحلة الابتدائية :-

-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) والرابع والخامس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو 2022.

-الصف الرابع الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) السادس صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

-الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) السابع صم وضعاف السمع خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو 2022.

-الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل احد – مكفوفين ) الثامن صم وضعاف السمع خلال الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022.

•ثانياُ المرحلة الاعدادية:-

-الصف الأول الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.

-الصف الثانى الاعدادي ( عام – صم – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو 2022.

-الصف الثالث الاعدادي ( عام – صم وضعاف السميع – مكفوفين – مهنى ) خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو 2022.

•المرحلة الثانوية ( العام )

-الصف الأول الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 14 مايو 2022

-الصف الثاني الثانوي ( الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2022

-الصف الأول الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 15 مايو 2022

-الصف الثاني الثانوي ( للمكفوفين) خلال الفترة من 11 إلى 19 مايو 2022

•المرحلة الثانوية ( الفنى )

التعليم الفنى بمختلف تخصصاته (تجارى - صناعي – زراعي – فندقي ) خلال الفترة من 26 أبريل إلى 19 مايو 2022

كما يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الأعدادي ( عربي – لغات ) امتحانات خارج المجموع خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 20أبريل.

وامتحانات المستوي الرفيع للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 18 أبريل وحتي 20 أبريل 2022