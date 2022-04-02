شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تستقبل شهر رمضان بالفوانيس ومدفع الإفطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان المبارك بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق بالزينة الرمضانية والفوانيس.

المتعافون من الإدمان يبتكرون فوانيس رمضان ومدفع الإفطار



زينه رمضان بالمراكز العلاجية احتفالا بقدوم الشهر الكريم



زينه رمضان بالمراكز العلاجية



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان



أجواء رمضان داخل مراكز علاج الإدمان

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالفوانيس ومدفع الإفطار من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة ، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.





زينه رمضان بمراكز العزيمة



ويأتى ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال استقبال الأعياد والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصاميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة ،احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث زينت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز العزيمة بالزينة الرمضانية.



زينه رمضان تزين المطاعم بمراكز العزيمة



فوانيس رمضان ومدفع الإفطار من ابتكار المتعافين



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان