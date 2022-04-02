"قومي حقوق الإنسان" يعقد الاجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الجامعات بالقاهرة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الجامعات الحكومية وغير الحكومية بالقاهرة الكبرى لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان.

جاء اللقاء بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ونهاد أبوالقمصان، عضو المجلس ورئيسة لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، والدكتور إسماعيل عبدالرحمن، عضو المجلس ورئيس وحدة التدريب.

وافتتحت الاجتماع السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بممثلي الجامعات والمشاركة في هذا الاجتماع لما للجامعات من دور مهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكدت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعد نقلة كبيرة رفعت سقف الطموحات، وما يشكله ذلك من آثار إيجابية على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بمستويات التنفيذ.

كما أكدت رئيسة المجلس أهمية دور الشباب باعتبارهم أكبر وأهم شريحة سكانية تتمتع بالحيوية والقدرة على التأثير والإبداع وخاصة طالبات وطلاب الجامعات كسفراء لنشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان وواجباته، ومن ثم فإنه ينبغي على الجامعات الاهتمام بتدعيم وتنشيط الوعي لدى طلابها بحقوق الإنسان عن طريق تزويدهم بالمعرفة الصحيحة عن هذه الحقوق، والفائدة التي تحملها، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم تجاهها حتى تصبح سلوكا يمارسونه في حياتهم اليومية.

وأعرب السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، عن أن الدستور المصري قد نص في مادته رقم 24 على دور الجامعات في تدريس حقوق الإنسان.

وأضاف كارم: للمجلس دور مهم في إعداد الشباب للقيادة في المستقبل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في وجدانهم، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التجارب وقصص النجاح في تنفيذ الأنشطة الثقافية للطلاب، والعمل على دليل تدريبي مبسط يلبي احتياجات الجامعات ويتفق والواقع المجتمعي.

وأوضحت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس، أن المجلس مؤسسة عريقة لها شراكات مع العديد من الجامعات وهذا اللقاء هو الثاني في سلسلة اللقاءات بالشركاء في مرحلة التحضير لتنفيذ الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتي سيتم إطلاقها خلال الشهور المقبلة ويمتد تنفيذها خلال عامي 2022 – 2023.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق سياسات حقوق الإنسان ومنع التمييز في الجامعات من خلال التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتحدث الدكتور إسماعيل عبدالرحمن عضو المجلس عن ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال مستويات تتعلق بهيئة التدريس، وبالطلاب في التعليم الجامعي والدراسات العليا، كما أشار إلى عقد مسابقات مرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان تكون حافزاً للشباب.

وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية والتي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام (2022-2023)، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية.

وأوصى المشاركون بضرورة إجراء استبيان للطلاب الجامعيين قبل البدء في تنفيذ حملة نشر الثقافة، والعمل على تحويل منظومة حقوق الإنسان إلى منظومة حياتية عملية، والتأكيد على التعاون والتواصل الدائم والذي يساهم في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

شارك في الاجتماع 11 من ممثلي جامعات (القاهرة – عين شمس – الأزهر - مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا - جامعة النيل - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - الجامعة البريطانية - الجامعة الروسية - جامعة 6 أكتوبر - الأكاديمية الوطنية للتدريب).