نائب بـ "الشيوخ": الدولة نجحت في توفير سلع رمضان بكثرة وبأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير للدولة المصرية بجميع أجهزتها على النجاح الكبير الذي حققته في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير جميع السلع الرمضانية وبكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

وأكد المنزلاوي، في بيان، اليوم السبت، أنه لم يسمع أي شكاوى جماهيرية بشأن نقص أي سلعة بالأسواق في أول يوم من شهر رمضان المعظم.

وقال إن مصر أصبحت في عهد الرئيس السيسي دولة مؤسسات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وأصبح لديها القدرة على مواجهة أي تداعيات سلبية لأي أزمة يمر بها العالم مثل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، موجها تحية قلبية لجميع مؤسسات الدولة التي تعمل في تناغم وتنسيق لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيدا بدور جميع القائمين على تنظيم معارض "أهلا رمضان" خاصة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية وهو ما حدا بالدولة إلى أن تمد العمل في تلك المنافذ لما بعد الشهر الكريم.

وأكد النائب محمد المنزلاوي أن حرص الدولة على زيادة الإتاحة والمعروض من كافة السلع وبنسب تخفيضات كبيرة، وانتشار هذه المعارض في مختلف المحافظات وإشراك السلاسل التجارية الكبرى، من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين وتماشيا مع النمط الاستهلاكي المتزايد في هذه الفترة من كل عام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه النجاحات ضربت مافيا احتكار السلع خاصة بعد نجاح الأجهزة المختصة في القبض عليهم.​