للمرافعة.. تأجيل محاكمة 26 متهمًا بقضية "أحداث رمسيس" لـ7 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 24 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس"، لجلسة 26 أبريل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وبعضوية المستشارين ومحمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.