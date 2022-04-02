الأمن العام: ضبط 6150 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 970 مليون جنيه في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1364 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1495 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، ضبط 6150 قضية مواد مخدرة، و7 قضايا غسل أموال، بلغوا إجمالياً قرابة 403 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 970.000.000 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.